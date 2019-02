Landmænd til landmænd: Så blomster ved dit landbrug

Bierne forsvinder, fordi de mangler blomster. Sønderjysk Landboforening opfordrer medlemmerne til at så blomster - endda med hjælp udefra.

Haderslev: Planteavl i SLF har indgået et samarbejde med rådgivningsselskabet LMO om, at landmænd kan få sået sommerblomster i kanten af deres marker - til gavn for dyr og mennesker i nærområdet.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Flotte pluk-selv-blomster i vejkanten er til glæde for forbipasserende. Det giver variation, biodiversitet og glade bier. Det er formålet med vores nye tilbud hos SLF - Sønderjysk Landboforening - hvor landmænd kan ringe ind og bestille såning i en udvalgt mark. Mange landmænd har måske et lille velegnet stykke jord i udkanten af marken. Så hvorfor ikke sætte blomster i stykket - til glæde for dyr og mennesker i området, spørger SLF.

Og det er også med til at skabe et bedre ry for landbruget:

- Vi synes, det er vigtigt at få sendt et signal til omverdenen om, at vi landmænd også tænker på vores naboer. Landbrug er ikke bare gyllelugt og jord på vejene - vi tænker også biodiversitet og gør noget for insekterne, så de ikke forsvinder, siger chef i planteavl, Finn Olsen.

SLF hjælper landmanden med at tegne jordstykket ind på et kort, hvorpå LMO rykker ud med maskine og blomsterfrø og tilsår det ønskede areal.