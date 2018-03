Landmænd hørte om generationsskifte

Vojens: Godt 100 landmænd mødte op hos SLF (Sønderjyllands Landboforening) for at høre om generationsskifte og alternative etableringsmuligheder i landbruget.

I løbet af aftenen kunne deltagerne høre investor Carsten Friis fortælle om sit aktieselskab, og hvilke muligheder der er som ung landmand, hvis man vil indgå i et samarbejde med en investor eller ansættes på en bedrift ejet af investor. Michael Meyer har startet en kyllingeproduktion op med hjælp fra SLF. Han lejer stald og besætning. Foder er alternativt finansieret. Henrik Bovbjerg har etableret en alternativ økologisk svineproduktion i Give i samarbejde med investor. Allan Ungstrup har startet sin egen nicheproduktion op med bacon, og endelig fortalte Anders Nielsen om sit liv som sharemilker - hvilket betyder, at han lejer bygningerne og driver sin egen mælkeproduktion.

Fælles for oplægsholdere var, at de alle havde droppet tanken om selveje. At de ingen hjælp havde fået fra pengeinstitutterne. At de havde tænkt alternativt - og ikke mindst at de havde mod, troværdighed og selvtillid til at handle anderledes.