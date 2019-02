Landboforening har ansat Brian Lambertsen som direktør

Efter at have været konstitueret i en periode, er Brian Lambertsen nu også blivende direktør for Sønderjysk Landboforening.

Vojens: Først var han konstitueret direktør, og nu kan han så slette tilføjelsen "konstitueret".

Sønderjysk landboforening har onsdag 27. februar 2019 ansat Brian Lambertsen som direktør for Sønderjysk landbofoening. Brian har siden august 2018 været konstitueret direktør for SLF.

Formand for SLF, Christian Lund begrunder valget:

- Brian har i de syv måneder, han har været konstitueret, vist - med de beslutninger og tiltag, han har lavet - at han er den rigtige til at sidde i direktørstolen, siger han i en pressemeddelelse fra SLF.

Den tidligere direktør kom pludseligt ud af direktørkontoret, da der var uenighed om strategien mellem bestyrelsesformand Christian Lund og Erik Lydiksen, den tidligere direktør.

- Brian vil sammen med bestyrelsen, den øvrige ledelse og ikke mindst medarbejderne arbejde for at skabe et SLF med høj faglighed, stabilitet og god kundeservice. SLF vil fremover have fokus på at udvikle sig inden for kerneområderne, siger Christian Lund.

Brian Lambertsen selv ser frem til opgaven:

- Jeg er glad for, at bestyrelsen har tilbudt mig stillingen som direktør. Jeg kender SLF rigtig godt, og synes det er et spændende job, som jeg har sagt ja til at tage imod, siger Brian Lambertsen.Brian Lambertsen der er 47 år, bor i Vejrup ved Bramming og har været ansat i SLF i 22 år.

Han har arbejdet som chef for afdelingen for Ejendom og Jura, samt leder af Landbogruppen Sønderjysk. Brian er uddannet ejendomsmægler og har en HD i regnskab. Han har arbejdet med regnskab og juridisk rådgivning og har en mini MBA i ledelse.