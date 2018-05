Lagoniskolen har fået sig en venneforening

Vojens: - Vi har i fællesskab taget et stort skridt hen imod at realisere idéen om en støttegruppe til Lagoniskolen i Vojens, fortæller Gitte Ravnskjær Nielsen i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at man 23. maj har stiftet foreningen Lagoniskolens Venner. Og Gitte er formand.

Foreningen, der startede som oprettelse af en Facebookgruppe 3. maj i år, fik på blot et døgn 325 medlemmer. Og 25. maj er Lagoniskolens Venner officielt blevet registreret i Erhvervsstyrelsen som en frivillig forening, og Facebookgruppen er nu vokset til 424 medlemmer. Der var mange fremmødte til den stiftende generalforsamling, og de frivillige kom med rigtig mange gode forslag til, hvad der kan laves af tiltag. I foreningens nye vedtægter står der, at "Lagoniskolens Venner har til formål at fremme samarbejdet mellem skole, hjem og lokalsamfundet". Det er ud fra denne formålsparagraf, at foreningen skal arbejde fremover. Lagoniskolens Venners bestyrelse består fremover af fem medlemmer og to suppleanter.