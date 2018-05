Lagoniskolen fyrer lærere og sammenlægger klasser

Et uventet fald i elevtallet får Lagoniskolen til at reducere i medarbejderstaben og lægge klasser sammen. Det hele skyldes et uventet fald i antallet af elever.

I Haderslev Kommune får skolerne penge per elev. Budgetterne for det kommende skoleår lægges allerede i januar-februar, så det er i nogen grad gisninger, når udgifterne til lønninger lægges ind i budgettet.

- Ingen synes, der her er sjov. Men et fald på 52 elever fra september 2016 til september 2017 havde vi ikke forventet. Vi havde lagt budgetter efter cirka det halve. Vi skal kort fortalt drive skole for færre penge, fortæller Thomas Kjær Nielsen.

Skoleleder Thomas Kjær Nielsen valgte tirsdag efter rådslagning med bestyrelsen at sende et informationsbrev ud til forældrene . Her kan man blandt andet læse, at skolen skal klare sig for seks millioner kroner færre næste skoleår, svarende til 12 procent mindre til driften.

Det er konsekvensen af et uventet fald i elevtallet, som skolens administration og bestyrelse et stykke tid har haft drøftelser om.

Vojens: Lagoniskolen skal i forbindelse med det nye skoleår sige farvel til et syv lærere og pædagoger. Tre klasser lægges sammen fra tre spor til to spor.

"Det er dybt kritisabelt. Folkeskolen bliver et dårligere og dårligere tilbud. Eleverne flytter til andre skoletilbud på trods af, at forældrene egentligt er ret store fans af konceptet folkeskolen. Men på et tidspunkt hører det jo op... også blandt idealisterne. For et år siden fik jeg at vide af andre forældre, at jeg skulle gi' folkeskolen en chance (da vi flyttede yngstebarnet)... at det var noget snobberi at vælge privatskole/friskole. Nu flytter de samme forældre også deres børn. Tankevækkende," skriver Henriette Hayton i debatten.

Udvalgsformand er ked af brevet

Og det går helt galt med kommunikationen i infobrevet, mener formand for udvalget for familie og børn, Henrik Rønnow (S). Det er han meget ærgerlig over.

- Informationsbrevet har jo haft den stik modsatte effekt af, hvad der var ment med det. Nu er er der skabt utryghed om en ellers velfungerende folkeskole. Og det forstår jeg fuld ud. Hvis jeg havde læst brevet som forælder, havde jeg nok også tænkt "det her går da ikke", siger Henrik Rønnow.

- Men det er vigtigt for mig at sige, at det bliver godt. Lagoniskolens opgave er at levere kvalitetsundervisning af højeste klasse, og det vil ske, siger Henrik Rønnow.

Men synes du ikke, man skal sige sandheden? At der mangler elever og dermed penge?

- Det er naturligvis fair at sige, at der mangler penge. Men der er så mange måder at løse undervisning på, at det ikke behøver at blive dårligere. I Gram har de eksempelvis valgt en mere løs struktur, hvor der er mere holddannelse på tværs af parallelklasserne, så de arbejder mere sammen. Det har vist sig at være en styrke. Der er mange muligheder, så jeg synes, at det brev kom lidt for hurtigt ud. Jeg bryder mig ikke om brevets lidt for pessimistiske udtryk, siger Henrik Rønnow.

Han vil nu gøre alt hvad han kan for at bidrage til at genskabe trygheden blandt forældrene.

- Måske skal vi ind og se på, hvad vi konkret kan gøre her. Men generelt er jeg også åben overfor at se på den lidt stive tildelingsmodel, vi har i kommunen, siger Henrik Rønnow.

Og samme tur kan snart komme til andre skoler i kommunen:

- Vi står over for et voldsomt fald i børnetallet, og det er meget stort. Det er noget, som også gymnasierne er ved at forberede sig på. Det skal vores skoler også gøre, siger Henrik Rønnow.

Tre af de syv ansatte, der mister deres arbejde, er blevet omplaceret i kommunen. De fire mangler fortsat arbejde efter ferien.