Haderslev: Selv om bøgen er sprunget i andre dele af landet, helt tilbage i marts på Sydfyn, så er det aldrig for sent at glæde sig over bøgenes udspring, hvor man bor.

Anders Anders har taget det her billede ved Aastrupvej, hvor bøgen rykker godt.

Han tilføjer, at det i år er usædvanlig tidligt:

- Her har jeg tidligst observeret det 14 april, i år med tidlig løvspring, skriver Anders Andersen.

Vi siger tak for billedet.