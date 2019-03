Kvinder samler underskrifter mod biogasanlæg på Knokbjerg

Den seks måneder gamle Silje bor med sin mor, Camilla Vestergaard Waldemar samt far og storesøster på Hestehaven. Camilla Vestergaard Waldemar og Tine Jensen er nervøse for, at der komer til at lugte af gylle med placeringen af et biogasanlæg i så kort afstand fra Marstrup. Foto: Jacob Schultz

Camilla Vestergaard Waldemar og Tine Jensen fra Marstrup er utilfredse med planerne om et biogasanlæg på Knokbjerg. De opfordrer derfor alle i Marstrup til at blande sig og tage stilling.

Marstrup: Et biogasanlæg ved Knokbjerg kun få hundrede meter fra Marstrup vil få negativ betydning for landsbyen. Det mener Camilla Vestergaard Waldemar og veninden Tine Jensen. De to kvinder har derfor startet en underskriftsindsamling mod placeringen af biogasanlægget. - Jeg har som sådan intet imod biogas, men placeringen bekymrer mig. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at der som minimum skal være 500 meter til nærmeste bebyggelse, men her bliver der ifølge vores oplysninger kun 314 meter, siger Camilla Vestergaard Waldemar, som især er bekymret for den lugt af gylle, som på sommerdage med sydlig vindretning kan drive ind over landsbyen. På skrivundernet.dk samt på plakater, der er sat op ved købmanden, i hallen og børnehaven opfordrer hun og Tine Jensen derfor marstrupperne til at give deres mening til kende. Frem til 29. marts er underskriftsindsamlingen i gang. - Indsigelserne skal afleveres den 1. april, og så har vi et par dage, siger Camilla Vestergaard Waldemar.

Baggrund Haderslev Biogasenergi K/S har købt et areal ved Knokbjerg, hvor selskabet vil opføre et biogasanlæg, som skal omsætte 109.500 ton biomasse om året - svarende til cirka 300 ton i døgnet. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægget, som er købt, selv om der i salgsbetingelserne stod, at Haderslev Kommune ikke kunne give garanti for, at der ville blive givet tilladelse til at etablere et biogasanlæg.

Foto: Jacob Schultz Tine Jensen og Camilla Vestergaard Waldemar er bekymrede for, hvad et biogasanlæg vil komme til at betyde for Marstrup. De har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, hvor der bliver sagt nej tak til placeringen. Foto: Jacob Schultz

Nervøs for byen Hun lyttede med, da byrådet i slutningen af februar besluttede at igangsætte det arbejde, som kan skabe det nødvendige plangrundlag for biogasanlægget, som Haderslev Biogasenergi K/S ved brødrene Kristian og Jes Lyhne Bonde står bag. - Det anlæg vil ødelægge vores hyggelige by, som i forvejen mistede en del, da skolen blev lukket, lyder det fra hende og Tine Jensen, som opfordrer til, at brødrene finder et andet sted at bygge biogasanlægget, så det ikke kommer til at ligge så tæt op ad bebyggelse. Tine Jensen bor til leje i et af HABs rækkehuse på Kalmargårdparken og bor dermed ikke så tæt på Knokbjerg. Fra Camilla Vestergaard Waldemars stuevindue er der derimod over marken og vejen fri udsigt til Knokbjerg. - Og jeg er nervøs for, at vi vil blive berørt af lugtgenerne, når vi sidder på vores terrasse, og hvad det kommer til at betyde for huspriserne, siger hun.

Foto: Jacob Schultz Fra terrassen på Hestehaven er der udsigt over marken til stedet, hvor biogasanlægget ifølge planerne skal ligge. Tine Jensen og Camilla Vestergaard Waldemar mener, at det er for tæt på Marstrup. Foto: Jacob Schultz

Ingen garantier Torsdag den 14. marts deltog hun i det informationsmøde, som Kristian og Jes Lyhne Bonde afholdt. Omkring 90 mennesker var mødt op. - Og jeg kunne ikke få en garanti for, at der ikke ville komme lugtgener, siger Camilla Vestergaard Waldenar, som sammen med sin mand Steffen har investeret mange penge i deres hus på Hestehaven. - På torsdag kommer de og sandblæser, og så skal der pudses op, så den lyserøde sokkel forsvinder. Men hvad er vores investering værd, hvis vi får lugtgener. Det er derfor jeg reagerede, da jeg hørte et af byrådsmedlemmerne opfordre os marstruppere til at blande sig i debatten. Hvis vi ikke siger noget nu, så kan det meget let være for sent, siger hun.