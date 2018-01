Kvinder fik seks nye måder at svede på

HAMMELEV: Søndag eftermiddag er over 70 motionsinteresserede troppet op i Hammelev Hallen for at tage favntag med seks forskellige fitness-former, som DGI kan tilbyde i landsdelens foreninger. Den yngste er 18 år og den ældste er 70 år. Fælles for langt de fleste er, at de er kvinder. Det generer ikke Christian Loff på 36 år. Han har netop været med i en Boot Camp-træning med øvelser på gulvet som den eneste blandt 50 kvinder. Nu drikker han vand i grådige slurke.

-Andre mænd kan roligt komme. Her er meget godt at kigge på, siger den storsvedende mand.

Christian, som er taget til DGI's Tryday sammen med sin kone, træner styrketræning tre til fire gange om ugen. Men i dag må han konstatere, at konditionen halter.

-Det var hårdt, sjovt og godt, siger den muskuløse mand.

Christian Loff vil slet ikke udelukke, at han en dag melder sig på et hold.