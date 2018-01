Kvindelig tricktyv spillede handicappet

HADERSLEV: For et midaldrende par i Slagtergade var belønningen for at være venlige, at de mistede 2000 kroner. En kvinde opsøgte dem mandag ved 14.30-tiden. Hun talte på en "handicappet" måde og bad om et glas vand. Mens hun var ude af syne for parret, lykkedes det hende at stjæle 2000 kroner fra en pung i stuen.

Den kvindelige tricktyv beskrives som dansk af udseende, kraftig af korpsbygning og med lyst mellemlangt hår. Hun er 30-40 år gammel og 155-165 cm høj. Hun opførte sig, som om hun var handicappet.