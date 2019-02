Kvinde sprøjtede mand i hovedet med peberspray

Haderslev: En 22-årig kvinde sprøjtede omkring klokken fire lørdag morgen en ung mand i hovedet med en peberspray, oplyser Henrik Sønderskov, der er vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi. Episoden udspillede sig på Nørregade i Haderslev, og kort efter blev den 22-årige kvinde anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi. Her blev hun anholdt og sigtet for kvalificeret vold og overtrædelse af våbenloven for at være i besiddelse af en peberspray. Efter endt afhøring blev hun løsladt igen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.