Vojens: Torsdag aften klokken 18.20 skete der et færdselsuheld i krydset ved Dybbølgade og Julius Nielsens Vej og Vestergade i Vojens. Her stødte to biler sammen, og en kvinde og et barn blev lettere kvæstet ved sammenstødet. Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi kunne ikke sige mere om årsag til uheldet og personerne involveret, da patruljen endnu ikke var vendt tilbage til afrapportering.