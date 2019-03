Kvinde i kørestol spærret inde på biblioteket

To veninder, den ene i kørestol, måtte fredag, sidst på eftermiddagen, sande, at de var spærret inde på første sal på biblioteket i Haderslev. Hjælpen var halvanden time om at nå frem.

HADERSLEV: Hvis du skal på biblioteket i Haderslev i kørestol, så er det med at komme ud fra bibliotekets øvre etager, inden personalet går hjem, fordi efter den bemandede åbningstid, smækker alle døre , og så er der kun en vej ned: ad trapperne.

Det står bare ikke på nogen skilte, og derfor fik veninderne, Randy Weis og Sonja Jensen sig noget af en overraskelse, da de fredag eftermiddag var på biblioteket. klokken 16.40 ville de ud fra første sal, og forsøgte at åbne døren, så de kunne komme ud til elevatoren, men alle døre var låst. Der var kun en vej ned, og det var ad de mange trapper midt i biblioteket.

- Bibliotekaren, kom forbi klokken 16 og sagde til mig, at min veninde godt kunne komme med ned på mit kort, og så tænkte vi ikke mere over det, men da vi ville åbne døren, så kunne vi ikke, foklarede Randy Weis, der selv var rollatorbruger.

På væggen ved døren hang kun et nummer til Brand og Redning, men det syntes Randy og Sonja var lige i overkanten at ringe til, så de ringede i stedet 1-1-4, som stillede dem over til politiet i Haderslev der lovede at få fat i en vagt.

Der gik dog over en time, inden han dukkede op, men han havde ikke de rette nøgler, og han måtte derfor have fat i vagtmand. Det viste sig, at dørene var tidslåste, og skulle låses op fra en vagtcentral, og efter halvanden time blev kvinderne "befriet".

- Jeg synes godt nok, det er for dårligt, at der ikke er nogle ordentlige skilte, sagde Sonja Jensen, inden hun og veninden tog på Harmonien for at spise.

Hændelsen er nu noteret hos vagtselskabet og centralen, som vil sørge for at bibliotekets ledelse og personale får besked om den, så man fremover kan sikre, at kørestolsbrugere kommer ud i tide.