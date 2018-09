Kvickly Haderslev skal have ny varehuschef

HADERSLEV: - Lige nu føles det hele lidt mærkeligt og vemodigt, men jeg glæder mig også til at komme i gang i Sønderborg, siger Lars Skovhus, som per 1. oktober begynder som varehuschef i Kvickly i Borgen i Sønderborg.

Det er 15 år siden, at den i dag 50-årige Lars Skovhus begyndte som varehuschef i Kvickly på Jomfrustien, hvor han afløste Torben Callesen, der kom til Kvickly i Sønderborg.

Her var Lars Skovhus varehuschef i seks år - og her bor han stadig med sin familie.

Nu vender han igen tilbage til hjembyen som varehuschef.

Et job, der blev ledigt, da Torben Callesen har søgt nye udfordringer.

- Jeg bor kun et par hundrede meter fra Kvickly i Sønderborg. De halvanden time, jeg hver dag bruger på at sidde i en bil, kan jeg nu istedet bruge på arbejde og fritid. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide at køre bil, men det er jo egentlig spildtid. Det får jeg ikke længere noget af, konstaterer Lars Skovhus med et smil.

Han er gift med Lone og har en teenagedatter og en voksen pap-søn.

- Da jeg begyndte i Haderslev, blev vi ret hurtig enige om, at jeg skulle pendle. Vi synes, at omkostninger ved at flytte til Haderslev var for store, både for børnene og for Lone, som har sit job i Sønderborg, siger Lars Skovhus.

Men selv om varehuschefen aldrig har boet i byen har han alligevel været god til at markere sig som den lokale købmand.

Han har været meget engageret i det lokale handels-liv. Blandt andet var han med til at starte en debat om parkerings-situationen i Haderslev.

Byens foreninger går aldrig forgæves, når de spørger varehuschefen om en håndsrækning eller et hjørne til indsamlings-arrangementer på Kvickly's parkeringsplads.

- Det er en del af vores DNA at være forankret i det lokale og støtte lokale tiltag. Jeg har rigtig mange relationer her i byen, så det bliver da svært at slippe dem, konstaterer Lars Skovhus, som også er medlem af bestyrelsen i Haderslev Butikker.

I de 15 år som varehuschef i Haderslev har der både være udfordringer med nye konkurrenter og udvikling

I 2009 blev Kvickly bygget om, og det gav et tiltrængt boost til butikken. For et par år siden fik Hjorte Apoteket også en afdeling - Jomfrustiens Apotek - i Kvickly.

- Det bliver meget anderledes at skulle være varehuschef i Kvickly, der ligger i et center, konstaterer Lars Skovhus.

Coop har endnu ikke fundet en afløser for Lars Skovhus i Kvickly Haderslev. Indtil det sker vil butikkens souschef Pia Friis styre butikken.

- Det er rigtigt godt team, så det er jeg helt tryg ved, siger Lars Skovhus.

Han markerer sin afsked på fredag den 28. september, hvor den meget vin-interesserede varehuschef vil byde på et glas vin til kunderne.

Eftersom han nåede at være varehuschef for butikken i 15 år vil der denne dag være 15 procent at spare på alle varer i butikken, og fra klokken 14 til 17 vil Lars Skovhus stå i vin-afdelingen og trække nogle gode flasker op.