Kurt har målt vejret i 49 år og 1 dag, og juli slog mange rekorder

Juli måned var fuld af vilde vejrrekorder. 59-årige Kurt Koch har siden den 4. august 1969 målt og samlet vejrdata fra Haderslev by. Det var himlen, der gav ham interessen for vejret.

-Dengang havde vi ikke computere som i dag. De er nu en stor hjælp og gør, at jeg godt selv kan føre statistikkerne over vejret, smiler Kurt Koch.

- Jeg begyndte den 4. august 1969, da jeg var otte år. Jeg havde lidt svært ved selv at skrive, så min storebror hjalp mig, erindrer Kim Koch, der har et medfødt handicap, der gør, at hans hænder og skuldre er deforme, og derfor ikke virker helt som andres.

Flere ekstremer

Dette års juli måned er en af de vildeste, siden han begyndte at måle vejret og samle data

- Juli måned var usædvanlig varm, idet middeltemperaturen lå på hele 21,5 grader mod normal 16,9 grader - altså næsten fem grader højere end normalen. Månedens højeste temperatur nåede helt op på 34 grader, hvilket skete den 25. juli. Det var i øvrigt også den højeste temperatur, der nogensinde er registreret i Haderslev, fortæller Kurt Koch.

Han lægger ikke skjul på, at det som ivrig amatørmeteorolog giver et kick, når vejret sætter rekorder:

- Det er da spændende med de her ekstremer, men jeg tænker også på for eksempel landbruget, der bliver hårdt ramt, og man kan ikke undgå at fundere over, hvad der er årsagen. Det vækker en vis bekymring. Der er dog ingen tvivl om, at den måde vi mennesker lever på og forbruger energi på har bidraget til ekstremerne, og det er klodens måde at reagere på, siger Kurt Koch med en let bekymret mine.

Der er heller ikke kun dagtemperaturerne, der har sat rekord, også nætterne var lune, og en af dem satte rekord med 22 grader - den højeste nattetemperatur nogensinde. Måneden blev også ekstrem tør, der faldt kun 29 millimeter regn mod normalt 78, og de 25 millimeter faldt lørdag aften sidste weekend.

- Selv er jeg egentlig et vintermennesker, jeg foretrækker vinteren, men jeg ved, at mange er glade for den varme sommer, og den var god for for eksempel årets Kløften Festival, medgiver Kurt Koch.