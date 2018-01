Kunsttyv erkender sig skyldig men skjuler fortsat tyvekoster

Haderslev: Gerningsmanden til de mange tyverier af dyr kunstkeramik fra udstillingen af Ehlers Samlingen i Haderslev er fundet for længst. Ligeledes har politiet fundet frem til de fleste stjålne genstande, men endnu mangler to af tyvekosterne, og gerningsmanden ønsker ikke at oplyse, hvem han har solgt dem videre til.

Det drejer sig om en lille vase af Søren Kongstrand samt en vase af Thorvald Bindesbøll. I forbindelse med anmeldelsen af tyverierne i oktober måned blev Bindesbøll-vasen vurderet til at have en værdi over 10.000 kroner.

Ehlers Samlingen har holdt lukket siden den 22. december, og når de åbner igen den 1. marts, vil det være med øget sikkerhed.

- Vi vil få et bedre overblik over, hvem der kommer og går fra udstillingen. Før sad der en medarbejder på et kontor, men det bliver nu rykket ud til en modtagelsesskranke ved indgangen, så vi hele tiden kan holde opsyn med folk, siger Bent Vedsted Rønne, chef for Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, der driver museet.