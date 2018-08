To kunstværker er ved at tage form på cykelstien. De er inspireret af se mig-kulturen på sociale medier.

HADERSLEV:

- Vi bliver hele tiden set på de sociale medier og nettet, hvor vi bliver bekræftet - eller ikke bekræftet - af beskuerne. Aldrig før i historien er personer blevet set så meget som nu, siger kunstneren No Title.

Det er tankerne, som ligger bag hans to stærkt grafiske værker, som er ved at tage form på cykelstien bag Davidsens Tømmerhandel. Begge kunstværker viser øjne, som betragter beskueren.

Selv tager kunstneren No Title, som dækker over Thomas Petersen fra Roskilde, ikke stilling til om den digitale opmærksomhed er af det gode eller af det onde. Han håber, folk undervejs på cykelstien eller i bil på Jomfrustien, vil reflektere over, hvad den gør ved os mennesker.

Den 44-årige kunstner bruger både et stillads og en stige, for det største værk er cirka fire meter højt. Begge malerier holdes i sort og hvidt:

-Jeg har valgt at undgå farver, fordi værkerne på den måde slipper for at konkurrere om opmærksomheden med de farvestrålende facader, skilte og bannere, som er i byen. Billederne kommer nærmest til at springe ud af væggen, mener han.

No Title glæder sig over, at der på den måde vil være et samspil med Victor Ash's sort-hvide havdyr på havnens silo, som cykelstien peger hen mod.

Roskilde-kunstneren har lavet gadekunst i blandt andet Odense, Roskilde og København. Han er netop kommet hjem fra et bestillingsarbejde i London, hvor han før har prydet byrummet med sine karakteristiske, grafiske værker.

Arbejdet med maling og pensler er i gang i uge 32 og måske også senere på måneden frem mod afsløringen, som sker i forbindelse med åbningen af Trekantområdets Festuge i Haderslev fredag den 24. august. Her vil et gadeoptog med et jazzorkester i spidsen gå fra Gravene til havnen ad den nyanlagte cykelsti. Temaet for årets festuge er 'Se mig'.