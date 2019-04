Værket "Leben Still Leben" er nu ved at gå i forrådnelse, men de frø, der blev sat i jorden for 14 dage siden er begyndt at spire. På lørdag 13. april klokken 12 vil Marie Dufresne fra Kunsthal 6100 fortælle mere om Rune Bosses værk og tankerne bag. Det sker ved det første af de arrangementer, hun hver anden lørdag i hele projektperioden vil afvikle omkring det tørlagte springvand.

Udvikling af byen

- Det er helt naturligt for Kunsthal 6100 at engagere sig i udviklingen af Haderslev by. Med Rune Bosses værk har det ikke kun været ambitionen at introducere en ung fremadstormende kunstner for Haderslevs borgere, vi håber også at kunne sætte gang i en længevarende debat om, hvordan vi udnytter potentialerne i vores allesammens by på bedst mulige måde. Det handler ikke kun om springvandet, selvom det selvfølgelig er det, vi taler meget om lige nu, men om byudvikling generelt, siger hun.

Rune Bosse er ikke en hr. hvemsomhelst. Han er en kunstner på vej frem, som har udstillet på Aros, Den Hirschsprungske Samling og Ribe Kunstmuseum. Han har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond, og i 2018 modtog han også Remmen Fondens Kunstpris.