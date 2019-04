Kunstforening viser fotoudstilling med næver og støv

- Men som kunstner og fotograf har det været vigtigt for mig at fokusere på de mennesker, som rent faktisk udfører det hårde fysiske arbejde, skriver Henrik Brahe i en pressemeddelelse og tilføjer:

- I al deres grovhed er disse hænder stadig fantastisk smukke. De er hele landskaber i sig selv, med deres revner, furer og ridser samt sår. Hver enkelt hånd er unik, som et portræt eller et fingeraftryk. Med denne serie af billeder kommer den enkelte arbejder også til udtryk, hånden personificerer individet, lyder det fra Henrik Brahe.

- Vi er dybt afhængige af disse mennesker, fordi det ofte er umuligt at bruge moderne gravemetoder til at udføre de til tider delikate udgravningsarbejder på en arkæologisk ekspedition. Hånden, hænderne, er det vigtigste stykke værktøj, vi har til rådighed. Hver enkelt hånd taler sit eget tydelige sprog og vidner om det beskidte, støvede og til tider farlige arbejde, som skal udføres i løbet af en arbejdsdag.

Samarbejde på tværs

Ifølge Henrik Brahe viser serien viser noget om det samarbejde, der skal til for at løse de fælles opgaver, som er forbundet med en arkæologisk udgravning i Mellemøsten. Et samarbejde på tværs af kulturer, religioner og sprog, med et fælles overordnet mål at udforske og bevare kulturarven i et internationalt perspektiv, så alle i fremtiden kan få glæde af denne, siger Henrik Brahe.

Henrik Brahe har studeret nærorientalsk arkæologi og har udstillet mange steder i udlandet. Han regner for en af de store indenfor det iscenesatte fotografi og modtog i 2018 Lensculture Portrait Awards.

Der er fernisering lørdag klokken 14.