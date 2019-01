Kunsten stråler i marskens lys

Haderslev: Linjerne i de to malerier på endevæggen i kunsthuset Det gamle Havnekontor står snorlige som horisontale portaler til virkelighedens himmel og hav. Intet forstyrrer øjet. Marskens flade landskab, den skyhøje himmel og storheden i naturens uendelighed glimter som et spejl af virkelighedens lys i maleren, tegneren og fotografen Dan Thuesens to store malerier, der blændende tager imod i Haderslev Kunstforenings nye udstilling i Det gamle Havnekontor.

- Vi har aldrig tidligere haft så mange til en udstillingsåbning, og søndag var der også så mange, at vi måtte opgive at tælle, siger formanden for Haderslev Kunstforening, Arthur Mathiesen.

Hjerteblod

- Marsken er med i mit hjerteblod, siger Arthur Mathiesen, der af samme årsag er glad for, at udstillingen tegner til at blive en succes.

- Der var også stor interesse oppe fra landet, måske på grund af sort sol, fortæller formanden, der i sin velkomst også pegede på Nationalpark Vadehavet, som er optaget i Unescos Verdensarv:

- Det er en natur i verdensklasse - helt enestående - et område fra Blåvandshug i nord til Helder i Nordholland, et bo-være-levested for dyr, fugle, fisk og mennesker igennem tusinder af år og et kulturlandskab. Et farvernes landskab. Et landskab, som taler til at blive udtrykt og fasthold i kunstnerisk tekst, billeder, skulpturer i et righoldigt valg af materialer. Et lysende land i Sydjylland og et modsvar til Lys over Skagen.