Kunder og personale evakueret fra varehus

Haderslev: Kvickly og Jomfrustiens Apotek måtte fredag i to omgange evakuere kunder og personale på grund af kraftig røgudvikling i varehuset og på apoteket.

En gnist fra et tagdækningsarbejde fik fredag formiddag en mindre brand til at bryde ud på taget, og via ventilationsanlægget spredte røgen sig ind i forretningen, oplyser varehuschef Jakob Rønberg fra Kvickly.

Evakueringen foregik uden panik, og nødudgangene blev åbnet, så der kunne komme frisk luft ind i forretningen.

Tidligt på eftermiddagen var den gal igen. Kraftig røg spredte sig igen i forretningen, men man kunne ikke finde ilden.

- Det var meget ubehageligt, siger Jakob Rønberg, som igen fik evakueret kunder og personale fra butikken.

Det viste sig senere, at ilden fra den første brand i skjul havde spredt sig under taget og skabt den nye røgudvikling. Slukningsarbejdet var hen på eftermiddagen stoppet, men oprydningen efter de to røgudslip var så omfattende, at Jakob Rønberg besluttede ikke at genåbne forretningen før lørdag morgen til sædvanlig tid.

- Vi vil ikke tage nogle chancer med varerne. Så vi er i gang med at bestille nye hjem og åbner derfor lørdag med et begrænset udbud i frugt og grønt, slagtervarer, delikatesser og bagerbrød, forklarer varehuschefen, der finder trøst i, at nødberedskabet virkede.

- Men det er godt nok en ualmindelig træls møde at få beredskabet afprøvet på. Det er fredag og en god dag, siger han.

Håndværkere og skadesservice arbejdede sent fredag eftermiddag stadig i butikken. Jakob Rønberg har ikke tal på, hvor mange kunder, der var i forretningen.