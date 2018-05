Kunde om Gram Fjernvarme: Det er fuldstændig vanvittigt

- Det er rigtig ærgerligt med prisstigningerne, men vi kan ikke gøre andet, når der er underskud. Lovgivningen siger, at driftsomkostningerne skal betales af kunderne. Derfor er vi nødt til at hæve priserne, når der er underskud, ligesom vi sænker dem, når der er overskud, siger Johannes Schmidt, der er formand for bestyrelsen i Gram Fjernvarme.

Han har et ejendomsselskab, der udlejer boliger, og en af de boliger er et hus i Gram.

Ifølge Bolius bruger et typisk parcelhus fra 1960-70'erne på 130 kvadratmeter med fjernvarme 18,1 MWh om året, hvilket med Gram Fjernvarmes priser giver en årlig udgift til varme på lidt over 15.000 kroner.

Sådan var Jørgen Larsen reaktion, da han i sidste uge kunne læse i JydskeVestkysten, at Gram Fjernvarme igen satte prisen op. For anden gang på et år steg priserne på varme, så kunderne nu giver 837,5 per MWh.

Prisen per MWh hos Gram Fjernvarme steg den 1. januar fra 493,75 til 587,5 kroner.Den 1. april var der igen prisstigninger denne gang til 837,5 kroner per MWh. Det svarer til en samlede stigning fra 2017 til april 2018 på 343,75 kroner. Ifølge bestyrelsen hos Gram Fjernvarme er der to grunde til prisstigningerne. For det første har der været 10 procent mindre sol end forventet i 2017. For det andet er der problemer med isoleringen i det dampvarmelager, som skal lagre varmen, og derfor har de været nødt til at supplere med gas.

I dialog med leverandøren

Jørgen Larsen er især utilfreds med, at det er kunderne som betaler den store regning, uden at der er nogen, som tager ansvaret for det.

- Det kan ikke passe, at man kan lave de prisstigninger uden at hænge den på nogen, siger han.

Prisstigningerne kommer som en konsekvens af, at der har været mindre sol end beregnet i 2017 samt et problem med isoleringen på damvarmelageret. Blandt andet er der en utæthed i låget.

- Vi har en dialog med leverandøren på anlægget, for der er nogle ting, der ikke virker, som vi blev lovet og har betalt for, siger bestyrelsesformand Johannes Schmidt.

Han kan ikke gå for meget i dybden med dialogen, men siger, at den har stået på længe. Til gengæld opfordrer han kunder, som skulle have spørgsmål, til at tage kontakt.

- Vi ønsker at være åbne om det her, og vi har ikke noget at skjule, siger han.

Indtil videre har han snakket med en ti-tolv stykker, der ifølge ham selv har fået en afklaring. Om han også får en opringning fra Jørgen Larsen, må tiden vise, for han er ikke tilfreds med prisstigningerne.

- Det er rent galimatias, og det skal der gøres noget ved, siger Jørgen Larsen.