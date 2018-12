Kun én skole er helt røgfri

Alene Gram Skole har røgfri skoledag for alle. Der er grundlag for forbedringer mener sundhedspolitiker. Det politiske mål er, at Haderslev skal være røgfri i 2030.

HADERSLEV: Kun én skole i Haderslev Kommune har en helt røgfri skoledag. Det er Gram Skole. Det viser en kortlægning af rygereglerne på skolerne i landets 98 kommuner, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. At det forholder sig sådan, kan organisationen fastslå med stor sikkerhed:

- Lidt vildt - Det er lidt vildt. Haderslev er en af de eneste kommuner, hvor alle skoler har svaret - også de selvejende, fortæller Tenna Børsting Christiansen, der er projektleder ved Kræftens Bekæmpelse. Den status får formanden for byrådets sundhedsudvalg, Børge Koch (R) til at konkludere, at der er "grundlag for forbederinger". Politikerne har netop knæsat, at der skal være røgfri arbejdstid for de kommunalt ansatte. Nu er turen kommet til skoler og uddannelsessteder, som indgår i en handleplan, som udvalget er på vej med og som har det ambitiøse mål, at 2030 skal være året, da kommunen skal være røgfri.

Flere ryger - Vi skal ud til skolerne og idrætshallerne og andre steder, hvor folk ryger. Vi kan ikke gøre det selv, men skal have andre med i samarbejdet, siger Børge Koch om handleplanen. Planen kommer i kølvandet på en undersøgelsen "Hvordan har du det?", som udkom tidligere i år og handler om borgernes sundhed i Region Syddanmark. Antallet af rygere blandt kvinder i alderen 16 til 44 år er stigende, og det samme er tilfældet blandt mænd i alderen 25 til 34 år. Børge Koch frygter, at en ny trend, der igen har gjort det smart at ryge, er ved at vokse frem blandt de ældste elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, men Tenna Børsting Christiansen mener ikke, at der er tale om en renæssancen for rygning: - Jeg tror ikke, at det er blevet trendy igen. Det har aldrig været forsvundet, for det er så udbredt i film og medier og nu også på sociale medier. Hvis der er tale om en ændring så er det, at de sociale medier spiller så stor en rolle. Kortlægningen af rygningen på landets grundskoler viser, at en ud af fire har gjort skoletiden helt røgfri - altså at hverken ansatte eller elever ryger.