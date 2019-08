Kultsporten GrillTennis kommer til Haderslev

Haderslev: Det er blevet tid til at finde det hvide sportstøj frem, for nu kommer den hotte og stilsikre kultsport GrillTennis for første gang til Haderslev.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra GrillTennis-forbundet.

Alle med en smule boldøje kan stille op med et tomandshold, når der arrangeres opvarmningsturnering 16. august og Trekants-mesterskabet i forbindelse med Trekantsfest 31. august. Begge dage foregår det på Gravene 12.

GrillTennis går kort fortalt ud på at tomandshold skal forsøge at placere en lille plastikbold ned i en kop, der står placeret i en kuglegrill ved hjælp af strandtennis-ketsjere. Udover at man kan vinde svedbånd og pandebånd, så er der 500 kroner til drikkevarer til vinderholdet. Turneringen foregår fredag 16. august kl. 16-18, så det passer bedst med en festlig afslutning på ugen. Den store finale Trekantsmesterskabet - med al æren og hæderen - afholdes 31. august.

- Tilmeld dit hold på hej@grilltennis.dk - eller duk op kl. 15.45 på dagen, lyder opfordringen.