Kritik af biogasanlæg: - I jager det her igennem

Tre medlemmer af den borgergruppe, der er kritisk over for planerne om det store biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Helle Schultz, Lis Nielsen og Charlotte Asmussen. Deres mistanke om at anlægget hastes igennem, deles af flere politikere. Arkivfoto: Jacob Schultz

Lokalplansforslaget for det store biogasanlæg ved Hejsager Næsvej sendes i høring blandt borgerne i otte uger. De fire ligger i sommerferien.

HADERSLEV: - Hastværk er lastværk. - I jager det her igennem. Kritikken kom i bundter, da et flertal i Haderslev Byråd sendte forslag til lokalplan for et kommende biogasanlæg ved Hejsager Næsvej i høring. Anlægget har skabt bekymring blandt beboerne på Næsset, og 200 dukkede op til et borgermøde i april om anlægget. Efter mødet kritiserede en nabo, at der havde været et kvarter til at stille spørgsmål, mens kommunens og bygherrens fremlægning af projektet havde taget halvanden time.

Næsset er en halvø. Der er kun én vej ind og én vej ud. Inga Lykke (V)

Foto: Foto: Jacob Schultz Inga Lykke (V): Ingen gylletransporter på kryds og tværs i kommunen. Arkivfoto: Jacob Schultz

Hurtige møder Udkastet til lokalplan skal i høring i otte uger, hvoraf de fire ligger i juli: - Der er folk på ferie og tænker på alt muligt andet, sagde Søren Rishøj Jakobsen (S) på byrådsmødet. Umiddelbart før det byrådsmøde, hvor lokalplansforslaget skulle behandles, havde der samme eftermiddag været holdt møder i udvalget for plan og miljø og økonomiudvalget, hvor udkastet skulle behandles. Det forstærkede kritikernes mistanke om, at sagen skal hastes igennem:

- Ikke en jordisk chance - Vi havde ikke en jordisk chance for at få svar på spørgsmål og tid til at tage de rigtige beslutninger. Det gør mig skeptisk, fastslog Henrik Rønnow (S). - Jo mere, jeg læste på det, jo flere spørgsmål fik jeg, supplerede partifællen Lone Ravn. Investorer bag biogasanlæg er i kapløb med tiden, fordi det nuværende statstilskud ophører. De skal enten have en tilladelse 1. juli eller levere gas til nettet inden 1. januar 2000. Svend Brandt (EL) var ikke i tvivl: - I gør kun det her af hensyn til investorerne. Ellers var der ingen grund til, at vi skulle holde tre møder i dag. Han forudså, at udkastet til lokalplan blev vedtaget, som det ser ud nu: - Man siger god for det, for der vil ikke komme væsentlige nye informationer, mente Svend Brandt, der også forudså, at anlægget, der får en kapacitet på 200.000 tons biomasse om året, på længere sigt bliver dyrt for kommunen på grund af trafikbelastningen.

Trafikbekymring Bent Iversen sagde i modsætning til Enhedslisten ja til at sende udkastet i høring: - Og man siger ikke nødvendigvis ja til planen, sagde SF'eren. Som Søren Rishøj mente Bent Iversen dog også, at det er en uskik, at forslaget til lokalplan skal i høring hen over en død sommerferieperiode: - Der er reelt kun tale om fire uger. Det kunne I godt have beklaget. De borgerlige lagde kraftig vægt på, at der er tale om et udkast, og at høringssvarene vil blive nærlæst. Især Venstres Inga Lykke og Holger Mikkelsen understregede, at de var opmærksomme på den trafik af lastbiler, der vil komme til og fra anlægget. Holger Mikkelsen lod skinne igennem, at anlæggets størrelse ikke er givet, og at det ville "gå galt", hvis der skal transporteres gylle fra andre end de omkringliggende svinebesætninger. Inga Lykkes skrækscenarium var gylletransporter igennem Haderslev by: - Jeg er bekymret for infrastrukturen. Næsset er en halvø. Der er kun én vej ind og en vej ud. Men jeg siger ja til høringen, og jeg glæder mig til høringssvarene.