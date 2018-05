Kris Nissen kører i John Nielsens team

Haderslev: Når motorsportens DTC-mesterskab skal afgøres kører det sønderjyske motorsportsikon Kris Nissen med om topplaceringerne. 57-årige Kris Nissen har prøvet næsten alt indenfor motorsport og vundet det meste. Men han er stadig sulten, og glæder sig over at være med igen. Veteranen kører i år for Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl, der har et andet sønderjysk motorsportsikon, John Nielsen, som teamchef.

- Jeg er stolt over, at John kontaktede mig og spurgte, om jeg ville køre for dem i år. Husk på, at teamet de seneste to år i træk har vundet både holdmesterskabet samt DTC-mesterskabet. Sidste år med min nuværende teamkammerat Lasse Sørensen som danske mester. Visionen er at gentage denne succes, siger Kris Nissen i en pressemeddelelse.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er så hurtig som for 16 år siden, da jeg stoppede som racerkører i tysk motorsport, men omvendt er jeg overbevist om, at jeg kan fortsætte den gode udvikling, som jeg oplevede sidste år, siger Kris Nissen.