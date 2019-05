Krigeren kom hjem og fik bank

Stokke, sværd og knive var i brug for sjov, da krigere fra forskellige grupper mødtes til kamp midt i Damparken til stor begejstring for især mindre drengebørn.

- Jeg har deltaget i middelaldermarkeder andre steder i landet, men det er første gang, jeg deltager i Hertug Hans Festivalen, og det er et rigtig fint lille marked. I år er vi kun to fra vores gruppe, men jeg vil gå hjem og sørge for at få flere med næste år, lød det fra Alif Kracht.

Alligevel var han klar til at gå ud og blive en ambassadør for Hertug Hans Festivalen, fordi den tog ham med storm:

En oplevelse

Han var ikke ene om at have roser til overs for de mange frivillige, der tilsammen sørger for den historiske stemning i Damparken. Også Ane Eskildsen, mor til Harald og Bertil, seks år, var imponeret af indsatsen, der gav oplevelser til hele familien, især til Harald, der nærmest var født i det forkerte århundrede.

- De har lagt et stort stykke arbejde i det, og det er fantastisk for Harald, der faktisk trak i sit riddertøj inden morgenmaden. Hele hans verden er - riddere. Vi havde en stille formiddag, så der var kræfter til at give den gas her i eftermiddag, fortalte Ane, der har fulgt Hertug Hans festens udvikling .

- Det var noget ganske andet, da jeg var barn og ung, men synes det fint, sådan som det er blevet, der er noget andet, lød det fra Ane, inden hun og familien gik videre.

Det var ikke blot krigerne, der fik opmærksomhed. Legepladsen med gamle lege var også populær.