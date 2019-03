Vojens: Onsdag aften brænder det kraftigt på en landejendom på Stydingvej i Vojens. Flammerne er gået igennem taget på bygningen, men hverken dyr eller mennesker er kommet noget til i branden. Det oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi. Han oplyser også, at slukningsarbejdet er i fuld gang på stedet.

Opdateret:

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser onsdag aften klokken 22.00, at branden er under kontrol, og at efterslukningsarbejdet vil tage flere timer.