Kræver besparelser på op mod 60 mio. kr.: Havnebyggeri bidrager til at kommunens husholdning skrider

Regeringens økonomiaftale med kommunerne er god for Haderslev. Men den redder ikke den kommunale husholdning, fremgik det af et informationmøde om den pressede økonomi.

HADERSLEV: Det er et kompleks af årsager, der gør, at Haderslev Kommunes økonomi skrider og kræver besparelser på mellem 40 og 60 millioner.

- Så hvis nogen er kommet for at diskutere, har de fem minutter til at gå i, sagde borgmester H.P. Geil (V).

Der var tale om et informationsmøde, hvor bagrunden for det handlekatalog, politikerne skal vedtage for at undgå røde tal i budgettet, blev gennemgået med mange tal og grafer.

Færre skolebørn

Haderslev Kommune står som andre kommuner over for et voldsomt fald i antallet af børn i den skolepligtige alder. Omvendt vokser antallet af borgere på 80 år og derover voldsomt, og den gruppe har mere brug for pleje og indlægges oftere på sygehuset.

Netop sygehusene bidrager også til den dårlige udvikling. Kommunernes medfinansiering af sygehusene er med Willy Feddersens ord "fuldstændigt kollapset". Ganske vist satser kommunerne på forebyggelse for at undgå at skulle betale ved indlæggelse på regionernes sygehuse, men den nedgang medfører, at sygehusene tager flere andre ind - ud fra princippet om at fylde sengene, fortalte kommunaldirektøren.

Flere forudsætninger i budgetlægningen har ikke kunne holde. En var således forventningen om, at der ville komme flere midler til ældreområdet fra Folketinget, fordi det var valgår. De penge kom dog ikke kommunernes ældrepleje til gode.

En af de gode nyheder på mødet var regeringens økonomiaftale med kommunerne. En god aftale, men den redder os ikke, understregede Morten Outtrup.

Aftalen betyder blandt andet, at Haderslev får 51 millioner som kompension for at være en "økonomisk presset kommune".