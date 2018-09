HADERSLEV: Ikke færre end 181 fightere, mennesker som alle har haft kræft eller stadig kæmper med sygdommen, gik i spidsen for Stafet for Livets første runde i Damparken.Flere tusinde mennesker hyldede dem undervejs, og var med både da solen skinnede, og da regnen væltede ned.- Sådan er det også at kæmpe mod kræft. Nogle dage er mørke, andre er lysere, men I er ikke alene, lød det fra Mads Sandemann, da han bød velkommen til årets Stafet for Livet.Kort før klokken 16 lørdag var der 6860 tilmeldte deltagere i stafetten.