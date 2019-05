Kosmorama Haderslev har fået en hjertestarter

Gå for en hjertestarter - nyt koncept er en overvældede succes

Danskerne er villige til at yde en kollektiv indsats, hvis uheldet rammer, og en ven, en nabo, et familiemedlem eller en kollega falder om med hjertestop



Det viser tilslutningen til Hjerteforeningens nye koncept, der blev introduceret til foreningens dør- til dør indsamling den 28. april.



Konceptet er enkelt. Hvis en gruppe mennesker tilsammen går 15 ruter, giver Hjerteforeningen til gengæld en gratis hjertestarter. Og et varmeskab, så den kan hænge udendørs og tilgængeligt. Oveni betaler Hjerteforeningen for, at hjertestarteren bliver monteret af en autoriseret elektriker.



Tilslutningen til konceptet var i år helt overvældende.



Der blev etableret næsten 700 grupper, der ønskede at få en hjertestarter. Og 4.500 danskere sagde ja til at gå for en hjertestarter.



Hvert år bliver 4.000 mennesker ramt af et hjertestop uden for hospital. Det er 11 om dagen. Én overlever.



En offentlig tilgængelig hjertestarter i nærheden kan betyde forskellen på liv og død - og på hvilket liv, man får.



Derfor har Hjerteforeningen skabt det nye koncept, der har til formål at få sat så mange hjertestartere op som muligt.