Filmen handler om en gruppe studerende, der er taget på rustur. Esben og Katrine finder hinanden under festen og har sex om natten. Men dagen efter melder sig spørgsmålet sig: Havde de sex mod Katrines vilje? Stemningen bliver dårligt, og de øvrige deltagere tvinges til at vælge side i konflikten.

Dans-tysk samarbejde

Future Class er dannet for støtte talentpleje indenfor film, sang og litteratur. I april holdt foreningen samme med 12 danskere og tyskere mellem 18 og 27 år en forpremiere på kortfilm, som de 12 havde produceret.

Future Class havde støttet filmskaberne med workshops og viden om, hvor der er penge til rådighed. Foreningen sikrede projektet 15.000 euro - over 110.000 kroner - fra EU via Kurskultur, der er en paraplyorganisation for Region Syddanmark og Regions Slesvig. EU-pengene er ifølge Jeppe Vinum og Christine Strange af stor betydning for det videre arbejde, da EU-tilskud ofte åbner for penge fra andre kilder, fordi det ses som en blåstempling.