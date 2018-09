Korsangens talentfabrik er reddet

Haderslev Pigekor får blandt andet soloundervisning af sangpædagoger, som sangakademiet råder over. Arkivfoto: Jacob Schultz

Haderslev Kommune tager over, hvor fond stoppede. Haderslev Sangakademi kan fortsætte arbejdet med domkirkens to elitekor.

HADERSLEV: Haderslev Sangakademi er reddet og kan fortsætte på sit nuværende niveau. Det skyldes, at politikerne har besluttet at fordoble Haderslev Kommunes tilskud og dermed overtage den forpligtelse, som Den Obelske Familiefond hidtil har haft. I kroner betyder det, at der lokalt afsættes 300.000 kroner til akademiet. Med den ekstra bevillig har Haderslev Kommune overtager finansieringen af sit lokale sangakademi. Det har fra begyndelsen været en præmis, at det lokale engagement med årene skulle styrkes.

Vi mærker stor politisk opmærksomhed. Edna Rasmussen, leder af Haderslev Sangakademi

Store forventninger Den Obelske Familie Fonden har siden 2012 støttet oprettelsen af ti kraftcentre indenfor korsang i hele landet. Seks millioner kroner kom der fra fonden til oprettelse og drift af kraftcentrene. De mange penge kom på foranledning af Den Jyske Sangskole i Herning, der i flere år var bekymret over, at færre og færre børn sang i kor. Støtteperioden udløb i august 2018. Haderslev fik et af de ti centre, og de to kor i domkirken, pige- og drengekoret, er kernen i akademiets arbejde. Det blev dannet som selvejende institution i 2013, og der var fra begyndelsen høje forventninger til det kunstneriske niveau. - Vi synes, det så er godt, at vi går ind med støtte nu, da Den Obelske Familiefond stopper, siger formanden for udvalget for kultur- og fritid, Kjeld Thrane (K).