Konservativ kandidat: Hærvejsmotorvej er et must

Klaus Juhl vil slås for både Hærvejsmotorvej og kasernen, der altid kommer i spil, når der forhandles forsvarsforlig.

HADERSLEV: En ny midtjysk motorvej er et must for Haderslev.

Det mener den konservative kandidat til folketingsvalget, Klaus Juhl.

Der blev i 2016 sat penge af til en VVM-undersøgelse af strækningen af Give Haderslev, og regeringen har motorvejen på tegnebrædtet:

- Vi kan snakke nok så meget om offentlig trafik, men det lykkes ikke altid. Folk her har egen bil, og de har brug for at komme rundt. Og der er flaskehalsproblemer, siger Klaus Juhl.