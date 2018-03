Konservativ: Genopfør skulptur - det er et lille beløb, vi taler om

Ole Videbæks bymur ved Christiansfeldvej skal ikke rives ned. Tværtimod bør den have en mere synlig placering, mener Kjeld Thrane, formand for kulturudvalget.

Men skulpturen skal genopføres, fastslår formanden for udvalget for kultur og fritid, Kjeld Thrane (K).

HADERSLEV: Der er ikke borgerligt fodslag i spørgsmålet om genetablering af skulpturen "Nørreport". Et flertal i udvalget for plan og miljø vil have skulpturen fjernet, men ikke betale for at få den flyttet og genopført.

. . man glemmer somme tider, at man for få år siden opførte et kunstværk med springvand på havnen ved "Søslangen". Det er også udført af Ole Videbæk, og vi viser dermed, at byen anerkender ham som kunstner.

Del af kulturarven

Ole Videbæks værk står på hjørnet af Christiansfeldvej og Christian den X's Vej, og den står i vejen for en planlagt og længe ønsket rundkørsel.

Flertallet i plan- og miljøudvalget vil have værket revet ned og nægter at betale 350.000 kroner for at få den 7,2 meter høje murstensskulptur flyttet og genopført:

- Jeg mener ikke, at den er flot, og jeg vil i hvert fald ikke bruge 350.000 kroner på at flytte den til et andet sted, har formanden for plan- og miljøudvalget, Benny Bonde (LA), sagt til JydskeVestkysten.

- Skulpturen er en del af vores kulturarv, og den skal vi have fundet en ordentlig placering til. Vi taler om et mindre beløb for at flytte og genopføre den, mener Kjeld Thrane derimod.