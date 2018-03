Konflikt kan ramme børn og ældre i Haderslev

FOA har udvalgt tre skoler og tre plejedistrikter i Haderslev Kommune til at strejke fra 4. april. Lærerkredsens formand formoder, lærere også bliver udvalgt.

Haderslev: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på Sdr. Otting Skole, Sct. Severin Skole samt Fællesskolen Nustrup Sommersted nedlægger arbejdet, hvis en storkonflikt bryder ud.

Fagforeningen FOA har på forhånd sat navne på de 16.000 medlemmer, der bliver omfattet af en eventuelt konflikt, og det rammer altså de tre skoler.

Også ældre og syge bliver ramt. I lighed med andre kommuner har FOA også varslet strejke for social- og sundhedspersonale i hjemmeplejen både dag og aften i plejedistrikterne Povlsbjerg i Vojens samt Vojens By og plejedistrikt Fjorden i Haderslev.

- Det er måske måske en lidt usædvanlig fremgangsmåde, at vi offentliggør oversigten over faggrupper, arbejdspladser, kommuner og regioner. Men hensigten er meget enkel. De medlemmer, der skal i strejke, og de, der ikke skal - skal kende situationen i god tid, siger formanden for FOA, Dennis Kristensen i en pressemeddelelse.

Strejken kan tidligst begynde den 4. april, hvis forligskvinden ikke udsætter konflikten i et forsøg på at nå frem til et forhandlingsresultat.