Konflikt: 27 konfirmationer i farezonen

Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen advarer mod at lægge ansvaret for strejke og lockout på den enkelte ansatte i Folkekirken.

Det oplyser biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, i en meddelelse om de strejker og lockout, der lurer i horisonten og som for første gang rammer Folkekirken for fuld styrke.

Men med lokal opfindsomhed og fleksibilitet skal vi nok få tingene til at gå, så virkningen af konflikten ikke bliver ubærlig for mennesker i sorg eller nød.

- Alle har et kald

Nogle præster har offentligt kritiseret, at de bliver en del af konflikten, fordi de er præst for menigheden - ikke for staten eller en fagforening. I sin udtalelse advarer Marianne Christiansen imod, at man lægger ansvaret over på den enkelte eller forventer, at overenskomstmæssigt ansatte skal bryde strejken eller lockouten.

- Alle mennesker har et kald i deres arbejde. Det gælder også sygeplejersker, lærere, sosu-assistenter, læger og andre faggrupper. Men "den danske model" og moderne ansættelsesforhold betyder altså, at mennesker i en periode bliver forhindret i at udøve det arbejde, de er kaldet til - også Folkekirkens ansatte, skriver Marianne Christiansen.

Biskoppen lover, at der kommer anvisninger på, hvordan det helt store spørgsmål - begravelser - skal tackles, hvis konflikten bliver virkelighed.