Konen går i køkkenet: Vinspecialisten udvider med vinbar og café

En tømrer har special-fremstillet vinbaren, der ligesom caféen vil have åbent dagligt for gæster.

HADERSLEV: - Jeg er kommet hjem for at stå i køkkenet, siger Lone Jensen.

Mere liv Ved Stormklokken

Vinbaren vil være åben fra åbnings-dagen den 31. maj, hvor der bydes på smagsprøver på både vine og special-øl.

Køkkenet åbner torsdag den 6. juni.

Der mangler lige de sidste detaljer, før det er på plads.

Lone Jensen fortæller, at menukortet vil byde på forskellige kolde retter, både frokostretter og små hyggeretter, man kan sidde og nyde til et glas vin.

Man kan også få kaffe og kage eller en ostemad.

- Vi vi have forskelligt slags tapas, klassisk smørrebrød og bagels, som vi vil lave af primært lokale råvarer for eksempel fra Elmegården og de mange specialiteter, vi sælger her i butikken, fortæller Lone Jensen.

Der bliver 36 indendørs siddepladser.

Desuden får Vinspecialisten udendørs servering med 28 pladser.

- Det håber vi på bliver rigtigt godt her til sommer, siger parret.

Indtil for nyligt har det kulinariske tilbud på pladsen Ved Stormklokken begrænset sig til ringriderpølser om lørdagen.

Men med åbningen af en det tyrkiske spisested SIS House og nu Vinspecialistens flytning bliver der flere valgmuligheder, hvis man gerne vil sidde udenfor og nyde mad og drikke.

Vinspecialisten Haderslev er Danmarks næststørste af slagsen.

Det bliver også af de første butikker i kæden, der åbner en vinbar.

- Vi kan jo se, at det bliver mere in. Vi tror, at det er fremtiden for en butik som vores. Folk vil have oplevelser i dag, konstaterer Bjarne Kaare Jensen.

Den nye butik bliver på 343 kvadratmeter plus kælder, og der er seks parkeringspladser i gården.