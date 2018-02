Kommunen øger sit sponsorat til SønderjyskE

Haderslev følger nu i kølvandet på Aabenraa og Sønderborg kommuner og bliver hovedsponsor for SønderjyskE fodbold og ishockey. Et stort flertal med undtagelse af Enhedslistens Svend Brandt har på et møde i byrådets økonomiudvalg stemt ja til den nye femårige samarbejdsaftale, der mere end fordobler det hidtidige sponsorat på 720.000 kroner årligt til 1,6 millioner kroner årligt.

Som noget nyt indebærer aftalen blandt andet, at 1000-1500 skolebørn årligt kan komme til en fri kamp efter først-til-mølle-princippet og at der bliver mulighed for at benytte spillerprofiler til markedsføring. Aftalen er på niveau med de aftaler, som Sønderborg og Aabenraa kommuner har med SønderjyskE. Haderslev Kommune får dog også gæstekort til kampene.