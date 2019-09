Kommunen kræver 1,3 millioner kroner retur fra handicappet

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret personlig assistance, BPA



Fra borger.dk:



Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.



For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.



Fra social- og indenrigsministeriets hjemmeside:



Borgeren kan tage sin BPA-ordning med til udlandet i op til en måned uden at søge kommunen om det forinden. Hvis opholdet i udlandet er længere end en måned, skal man søge kommunen om at tage BPA-ordningen med, før man rejser.



Ophold i udlandet kan fx være kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som borgeren ikke kan få her i landet.