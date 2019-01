Kommunen holder fast: Vil have 266,73 kroner fra døende kræftpatient

Trods stor undren og heftig kritik fastholder Haderslev Kommune, at Paul Erik Lund, der er terminal kræftpatient, skal tilbagebetale 266,73 kroner, på grund af en indtægt, som kommunen mener, han burde have oplyst op. Han kendte bare ikke til den.

HADERSLEV: "Du har den 28. december 2018 modtaget brutto 289,73 kroner, som du ikke har oplyst os om. Jeg vurderer, at du vidste, at du skulle oplyse os om udbetalingen. Jeg lægger vægt på, at du er informeret om din oplysningspligt. Det fremgår af din ansøgning om kontanthjælp, at du er bekendt med reglerne om oplysningspligt. Det står også på hver en udbetalingsmeddelelse, at du har pligt til at give os besked angående indtægt. Det tilbagebetalingspligtige beløb på 266,73 kroner kommer fra, at der skal fratrækkes AM-bidrag på 23 kroner fra bruttobeløbet 289,73."

Sådan lyder en afgørelse truffet af Haderslev Kommune i en sag vedrørende en døende kræftpatient, som den 28. december modtog en indtægt på 289,73 kroner.

Men kræftpatienten Paul Erik Lund var faktisk ikke klar over, at han i december havde fået en indtægt på 289,73 kroner, fordi han er uhelbredelig syg af kræft og har formentlig kun kort tid tilbage at leve i. Han har derfor rigeligt at gøre med at holde sig i live. Derfor ser han heller ikke sine udbetalingsmeddelelser.