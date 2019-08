Kommunen bliver helt røgfri: DF kræver også rygeforbud for lokale politikere

Fra 1. januar næste år må ingen ansatte i Haderslev Kommune med betalte pauser tage et hvæs af cigaretten. DF stiller nu forslag om, at politikerne også skal overholde reglerne.

Det handler om at kvitte smøgerne i arbejdstiden - et krav, som Haderslev Kommune indfører fra næste år for alle sine ansatte, men som indtil nu ikke omfatter kommunens bestyrelse og dens 31 medlemmer.

Røgfri kommune

Jon Krongaard er klar over, at politikere ikke direkte har arbejdstid og fritid, som kommunalt ansatte har, men det giver stadig mening at kræve, at pauser i udvalgsmøder, byrådsmøder, kurser og konferencer for politikere er røgfri, mener Jon Krongaard.

- Sat på spidsen, så kræver vi, at eksempelvis de ansatte på jobcenteret er røgfri i arbejdstiden, men når jeg som udvalgsformand er på besøg på jobcenteret, så gælder reglerne ikke for mig, forklarer Jon Krongaard, der selv er ryger.

Kommunaldirektør Willy Feddersen oplyser, at alle kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden fra næste år - det gælder dog med få undtagelser ikke for dem, der har selvbetalte pauser. De må til gengæld ikke ryge, når de har kommunens arbejdstøj på, men skal altså skifte tøj i deres selvbetalte pauser og forlade kommunens matrikler, hvis de vil suge røg ned i lungerne. men der er tale om meget få ansatte på den ordning.

- Det er et enigt hovedmedarbejderudvalg, der har valgt at bakke op om økonomiudvalgets beslutning om, at Haderslev Kommune skal være røgfri fra 1. januar 2020. Vi har haft en god enighed om det, og vi går ind i det med fornuften i behold, så vi vil heller ikke ud i at diskutere alle mulige hypotetiske situationer, hvor der sikkert kan være svære grænsetilfælde, siger Willy Feddersen.