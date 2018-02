Kommune køber halvdelen af psykiatrisk sygehus

For at få Danske Diakomhjem til at åbne et friplejehjem med 48 pladser i bygningskompleks ved sygehuset, køber kommunen den anden halvdel. Vanvittigt, kalder Henrik Rønnow handlen.

- Og det er altså mange penge for noget, som man ikke har anvendelse for, siger Henrik Rønnow, der oplyser, at nogle planer om at flytte sprogcenteret til sygehusgrunden er blevet skrinlagt.

- Man køber en bygning, som der ikke er brug for, siger han og oplyser, at kommunens køb skal ses som et modkøb.

Det virker absurd at bruge mange millioner kroner på at købe og istandsætte en bygning, som kommunen dybest set ikke har brug for.

Politisk drilleri

H. P. Geil tager kritikken fra Socialdemokratiet med et gran salt:

- De vil bare ikke have et privat plejecenter. Det er politisk afklaret, og jeg ser nogle muligheder for at få gang i en bygning, der ellers ville stå tom. Vi vil også gerne være med til at understøtte udviklingen og give befolkningen flere muligheder.

Henrik Rønnow tager ikke afstand fra tankerne om et privat plejecenter:

- Nej, det skal da være hjerteligt velkommen, vi må så se, om det kan få en driftsaftale med kommunen. Blot synes jeg, at vi skal bruge skatteborgernes penge med omtanke. I stedet for at købe en bygning, kommunen ikke har brug for - og udelukkende for at bane vejen for et privat plejecenter - vil vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe hellere bruge pengene på gradvist at udbygge de kommunale plejecentre, siger Henrik Rønnow.