Kommunal p-kontrol skæres ned til otte timer om ugen: - Det er en discountløsning

Haderslev Byråd har godkendt et forslag fra udvalget for plan og miljø om kommunal p-vagt. Kolding Kommune skal stå for det administrative.

Haderslev Kommune: Der bliver med stor sandsynlighed længere mellem p-afgifterne i centrum af Haderslev i fremtiden. Alt tyder også på, at bilister, der holder ulovligt eller for længe på offentlige parkeringspladser uden for indre by, ikke længere behøver at frygte at se en bøde under viskeren.

Haderslev Kommune drosler nemlig nu ned på parkeringskontrollen, efter at kommunen tidligere i år valgte at opsige samarbejdet med Sønderborg om parkeringskontrol. Fremover bliver det kommunens egen parkeringsvagt, der otte timer ugentligt skal kontrollere bilerne, mens Kolding Kommune skal tage sig af den administrative del. I alt vil det give Haderslev Kommune en merudgift til opstart i 2020 på 260.000 kroner og 160.000 kroner de efterfølgende år. Penge, som udvalget for plan og miljø skal tage fra sin egen kasse.

Det besluttede et stort flertal i Haderslev Byråd tirsdag. Kun SFs Bent Iversen stemte imod. Han kaldte beslutningen for naiv og den nye ordning for en discountløsning.