Komfirmander kom ud i friheden

- Hvis jeg skal ud og nulre i byen, så tager jeg den gerne på, for at få et grin fra folk. Det giver lidt opmærksomhed, forklarede Kennet Jensen.

Mens der blev trykket hænder i et væk, holdt en kortege af spraglede og spændende køretøjer og ventede på at køre konfirmanderne til fotografering og fest.

For anden weekend i træk havde han selv en konfirmand med; hans plejedatter Julia. For én uge siden var det hans ældste datter Karen, som stod der.

Det var vist til ære for de mange kameraer. Men de unge mennesker, mange familiemedlemmer og andre kirkegængere havde da også været lukket inde i kirken i over en time.

På baghjul til Jels

Motorcyklisterne var der for at hente én konfirmand. Det er et gratis tilbud gennem facebookgruppen "Konfirmandkørsel for udsatte". Den er landsdækkende.

- Har du nogensinde kørt på baghjul før, råbte Preben Kjær til konfirmanden Oskar Starup, mens hans familie spidsede ører?

- Er mor med på den? Er vi enige om, at han skal køre på baghjul her fra til Jels, fortsatte han drillende?

Næste weekend skal nogle fra gruppen køre en konfirmand i Silkeborg.

- Vi gør det bare for at komme ud og køre, tilføjede Kennet Jensen.

Så blev der gasset op og brændt dæk af.

De fleste af konfirmanderne blev hentet i biler; lige fra en gammel Fiat 500 til en Maserati. Sidstnævnte viste også sin styrke med lidt brændte dæk.

Trine Carstensen var flot kørende i en pink Cadillac.

Johannes Gjesing stadig i præstekjole styrede sit røde folkevognsrugbrød med Julia ved sin side. Så for anden søndag i træk gik turen til fest i konfirmandstuen.

Mens andre kunne nøjes med en eller to hestekræfter. Emma Johnsen blev for eksempel hentet i hestevogn.

Ida Green Kjærulff nøjedes med én. Sin egen pony Nemo.

- Nu skal hun skridte hjem på den, forklarede storesøster Anna, mens Ida blev fotograferet på Nemo.