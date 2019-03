HADERSLEV: "Haderslev Kommune har ifølge en telefonopringning besluttet at politianmelde mig. Det er overraskende, fordi KL anbefalede at føre sagsanlæg mod mig. Jeg ved ikke mere end dette."

Sådan skrev Enhedslistens byrådsmedlem Mogens Rerup på sin facebookprofil klokken 23.10 mandag aften, i kølvandet på et langt møde i Haderslev Kommunes økonomiudvalg, som han ikke selv deltog i.

Mogens Rerup var mandag endnu engang et punkt på udvalgets dagsorden, hvor en advokat skulle fortælle udvalget, hvilke muligheder, kommunen havde for at støtte medarbejdere, der ville føre civile retssager mod Mogens Rerup for krænkende udtalelser og offentliggørelse af navne på medarbejdere, han var uenig med.

I februar var politikerne i økonomiudvalget klar til at betale for, at en række medarbejdere kunne føre civile retssager mod byrådsmedlemmet, men mandag ændrede udvalget tilsyneladende strategi, nu vil man i stedet politianmelde Mogens Rerup.

- Jeg er ikke blevet meget klogere, end jeg var i aftes, da jeg fik en telefonopringning, og den var ikke fra Svend (Svend Brandt, partifælle i byrådet, red.), om at man nu vil politianmelde mig, i stedet for at anlægge civile retssager. Men det skal man være velkommen til, lyder det fra Mogens Rerup.