Kørestolsbrugere kaster sig ud over kanterne

Street Domes daglige leder Morten Bennetsen fulgte de to testkørere rundt på anlægget. Her er det Stefan Mathiesen, som gør tilløb til at rulle ned i domens dyb. Foto: Jacob Schultz

En gruppe kørestolsbrugere fra Kolding har lavet deres egen skateklub, og nu vil de til Haderslev og skate. Lørdag den 30. marts afholder WCMX Kolding- Street on Wheels en event på Street Dome. Fredag var Nikolaj Noes og Stefan Mathiesen nede og prøvekøre domen.

HADERSLEV: - Det kan lade sig gøre at bevæge sig i en kørestol, hvis omgivelserne er der, fastslår Stefan Mathiesen. Fredag kastede den 36-årig kørestolsbruger fra Kolding sig frygtløs ud over kanterne på Street Dome i Haderslev. - Ja, nu er jeg helt oppe og ringe. Der er langt ned her, konstaterede Stefan. Nogle vil måske sætte spørgsmål ved, om en dome er de rigtige omgivelser for en kørestolsbruger, men for Stefan handler det om at nedbryde grænser. Selv om han er afhængig af sin kørestol for at komme rundt, vil han ikke lade sig begrænse. - Mange af de begrænsninger, man sætter sig for sig selv, er jo inde i ens hoved. Jeg har brug for at udfordre mig selv. Det er også med til at give noget livs-gejst, lød det fra Stefan Mathiesen.

Foto: Jacob Schultz Det er helt fundamentalt, at du har beskyttelse på, når du sidder i kørestol. Kim Egebjerg Frandsen smed krykkerne for at hjælpe Stefan med at få alt sikkerhedsudstyret. Foto: Jacob Schultz

Mod og viljestyrke Sammen med den 20-årige Nikolaj Noes fra kørestols-skateklubben WCMX Kolding - Street on Wheels var han fredag nede og prøvekøre anlægget i Haderslev, der er både større og vildere end det, de er vant til. På lørdag fra klokken 12 har klubben arrangeret en event for alle kørestolsbrugere på Street Dome. Der er allerede en del tilmeldinger på klubbens Facebookside "WCMX Kolding- Street on Wheels", hvor man også kan se en video fra de to test-køreres besøg på Street Dome. Blandt andet er er en far til en otte-årig dreng, der sidder i kørestol, der har meldt sin søn til skate-eventen. Nikolaj Noes har skatet i mange år, men som 16-årig fik han en kræftsygdom, der ramte ham på førligheden. Derfor sidder han i dag i kørestol, men han vil fortsætte med at dyrke sin sport og være et eksempel for andre på, at det kan lade sig gøre. - Vi prøver at sprede budskabet til andre kørestolsbrugere. Nej, ikke alle har mod til at gøre det, vi gør. Jeg er heller ikke selv så modig endnu som Stefan, der er meget hurtig til at kaste sig ud i alt det vilde, fortæller Nikolaj Noes. Han har fået en special-bygget kørestol til skatning. Den er lettere end en almindelig kørestol, så han nemmere kan komme op i fart og lave sine stunts.

Foto: Jacob Schultz Alle kan skate, hvis de tør. Stefan Mathiesen har ikke skatet så længe, men han er til modig. Foto: Jacob Schultz

En risiko ved alt Stefan skater stadig i sin hverdags-stol. - Jeg har siddet i kørestol, siden jeg som 15-årig kørte galt på motorcross cykel og brækkede ryggen. Jeg har lige blevet så vild med at køre motorcross, og så kører jeg galt. Sort uheld, fortæller Stefan. Han har stadig lidt førlighed i benene. Før han begyndte at skate, dyrkede han en del kørestols-basketbold. - Så jeg er vant til at få lidt knubs. Jeg kan godt lide action og, at der sker noget, så jeg prøver lidt forskellige sportsgrene, og nu er det skatning, siger Stefan. De to testkørernes stunt i fredags blev filmet til Street on Wheelss Facebook-side af Kim Egebjerg Frandsen, som er frivillig hjælper på Street Dome. Kim humpede rundt på to krykker efter et styrt på domen. Man skal ikke være bange for at slå sig, for det hører ligesom med til sporten. Er du ikke bange for at komme så alvorligt til skade, at du i værste fald ender i en kørestol? - Nej, der er en risiko ved alt her i livet i en eller andet forstand. Man skal altid skate indenfor sine evnes grænser, og Street Dome er helt klar et sted, hvor jeg har fået lært en masse og fået rykket nogle grænser, fortæller Kim Egebjerg Frandsen.

Foto: Jacob Schultz Nikolaj Noes i sin specialbyggede skate-kørestol. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Daglig leder Morten Bennetsen glæder sig over, at kørestolsbrugerne fra Kolding-klubben nu vil til Haderslev og køre. Det er med til at give noget mangfoldighed. Foto: Jacob Schultz