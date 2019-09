Knallertkører forsøgte at stikke af fra politiet

En 19-årig mand på knallert forsøgte klokken 00:15 natten til torsdag at flygte fra politiet.

Færdselspolitiet observerede en uregistreret knallert på Aabenraavej. Da politiet satte efter knallerten, kørte knallertkøreren over for rødt lys.

Den 19-årige mand ville ikke stoppe for politiet.

Han blev dog hurtigt indhentet af politiet og bragt til stansning.

Den unge mand er sigtet for at køre over for rødt lys, kørt på en knallert, der ikke er i ordentlig stand og for at køre på en knallert, der er uregistreret.