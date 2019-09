Klub for smalle film godt fra start: 88 kom til premierefilmen

HADERSLEV: Haderslevs nye klub for smalle film kom godt fra start: 88 dukkede op til den første film, "En fantastisk kvinde", i Kosmorama, og de seks kvinder, der har taget initiativ til klubben, er overmåde glade for debuten.

Overraskende

Det kom bag de seks, at så mange er interesserede i smalle film:

- Torben (Jølnæs, biografejer. Red.) sagde, at hvis der kom 40 ville økonomien løbe rundt. Med så mange biografgængere er det rent overskud. Vi er simpelthen så glade, og vi fik også meget ros for ideen, fortæller Marianne Møller fra klubben, der kalder sig Filmrullen 6100.

Foruden hende består klubben af Sine Jacobsen, Betina Paulsen, Birgitte Ellingsgaard, Pernille Sandholdt og Kirsten Trige.

Midt i juli offentliggjorde de seks, at de havde dannet Filmrullen 6100. Kvinderne havde talt om, at det ville være rart ikke at skulle køre til Nikolaj i Kolding eller Øst for Paradis i Aarhus for at se andet end mainstreamfilm. Herefter indgik de en aftale med Komorama om en pakke med seks film. I Kosmorama har Torben Jølnæs længe tænkt på at vise smalle film:

- Men jeg syntes, at det har været svært at få filmene præsenteret for publikum på den rigtige måde. Vi ved, at der er en interesse for at se de smalle film, men så passer det ikke lige, og så kan man ikke den dag, sagde Torben Jølnæs til avisen i juli.

Derfor blev abonnementsmodellen valgt, og den har vist sig at holde. Flertallet af de 88 premieregæster har valgt alle seks film:

- Så vi har fået blod på tanden, fastslår Marianne Møller.