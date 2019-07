HADERSLEV: 10 timer, så var der udsolgt af de såkaldte "Early Bird" billetter til næste års Kløften Festival.

Om det var fordi, at minderne om dette års festival var i frisk erindring, eller om det er udsigten til et brag af en jubilæumsfestival næste sommer, er uvist, men aldrig tidligere er "Early Bird" billetterne fløjet så hurtigt. Sidste år tog det to døgn, og da begyndte salget først den 29. september.

- Det, vi hører ude i byen er, at folk forventer et brag af en festival næste sommer, når vi kan fejre vores 40 års jubilæum. Der bliver nogle forventninger at leve op til, og jubilæet skal selvfølgelig markeres med en kæmpefest, det bliver dog uden de store udenlandske kunstnere, fordi det kan Kløften slet ikke rumme, hverken økonomisk eller pladsmæssigt, forklarer Kløftens musikkøbmand Erik Kock, og giver et eksempel:

- Jeg har for eksempel lige været i Hamburg og høre U2. De havde 32 sættevogne med, det er der ikke en gang plads til der, hvor publikum skal stå i Kløften.