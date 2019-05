HADERSLEV: Kløften Festivalen skal med kort varsel finde et nyt navn til fredagens musikprogram. Sidst på eftermiddagen mandag den 13. maj meddelte Hugo Helmigs management, at popsangeren aflyser alle koncerter i 2019.

Forklaringen lyder, at sangeren efter en omfattende koncertturné i Tyskland er kommet i behandling for et kokainmisbrug.

I Ekstra Bladets netavis er Hugo Helmig citeret for følgende:

- Jeg har fået en personlig indsigt i løbet de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selv om det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen.

Det er en vigtig plads i programmet, der dermed står foreløbig tom. Hugo Helmig, søn af Thomas Helmig, skulle have optrådt på festivalens næststørste scene, Bakkescenen, fredag den 28. juni fra 19.45 til 21.

- Vi må ud og se, hvad der er ledigt på markedet - selv om det er sent. Det skal være noget større, men det her er sket før, siger Erik Kock fra festivalgruppen.